Что, кроме запрета на алкоголь по ночам, отменял Лукашенко

Что, кроме запрета на алкоголь по ночам, отменял Лукашенко1
- 3.10.2018, 19:47
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Диктатор отменял даже результаты музыкальных конкурсов.
С 1 октября столичные власти ограничили продажу алкоголя в ночное время — купить спиртное с 23.00 до 7.00 было невозможно. Но уже на следующий день Александр Лукашенко поручил в течение суток отменить запрет. Это уже не первый раз, когда правитель личным вмешательством отменяет те или иные решения правительства, местных властей и даже результаты музыкальных конкурсов. Tut.by вспомнил все случаи за последние десять лет.