Мирко Иванич: Хотим обыграть ПАОК, чтобы бороться за выход из группы 3.10.2018, 20:01

Мирко Иванич

Фото: fcbate.by

Полузащитник БАТЭ накануне матча Лиги Европы против ПАОКа поделился ожиданиями от игры.

Полузащитник БАТЭ Мирко Иванич накануне матча Лиги Европы против ПАОКа поделился ожиданиями от игры. Поединок состоится 4 октября на "Борисов-Арене" и стартует в 22.00, передает pressball.by.

- После победы над "Динамо" настроение хорошее. Думаю, мы играем все лучше и лучше. И, конечно, у нас большой опыт выступлений на групповом этапе и огромный стимул завтра добиться положительного результата, чтобы продолжать борьбу за выход в нокаут-раунд.

- Не смущают ли погода и позднее начало матча?

- Нет. Ни погода, ни время игры нам не мешают. Главное, чтобы каждый футболист БАТЭ выложился на сто процентов, отдал свой максимум. Ну и надеемся, что придет много болельщиков, которые окажут нам отличную поддержку.

- Как твое физическое состояние в условиях напряженного соревновательного графика?

- Конечно, усталость присутствует. Но у нас хорошая подготовка. Так что чувствуем себя нормально. Есть время на отдых, восстановление. Плюс у нас качественный состав. Каждый, кто выходит на поле, готов помочь команде в достижении результата.