Reuters узнал о решении Москвы и Эр-Рияда увеличить добычу нефти 2 3.10.2018, 20:05

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Саудовская Аравия и РФ в частном порядке договорились увеличить объем нефтедобычи с сентября 2018 года.

Россия и Саудовская Аравия заключили двустороннее соглашение в сентябре, целью которого является рост нефтедобычи и снижение цен на нефть, сообщает Reuters со ссылкой на четыре информированных источника, передает РБК.

Только после того, как соглашение об увеличении добычи нефти было достигнуто Москвой и Эр-Риядом, об этом плане были проинформированы остальные участники ОПЕК, отмечает агентство.

По словам источников Reuters, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и его российский коллега Александр Новак намеревались объявить о решении увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в день во время встречи участников ОПЕК+ в конце сентября.

Однако после того, как против увеличения высказались другие участники организации стран-экспортеров нефти (в частности Иран, против которого США возобновили санкции) решение об увеличении объема нефтедобычи было отложено до саммита ОПЕК в Вене, намеченного на 6 декабря, рассказали собеседники агентства.

Reuters также отмечает, что ранее Саудовская Аравия заявляла о готовности увеличить добычу на 200-300 тыс. баррелей с сентября, чтобы покрыть дефицит сырой нефти, который образуется на рынке после возобновления санкций США против Ирана.

Представитель Минэнерго отказалась от комментариев РБК. В то же время в среду, 3 октября, министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия способна нарастить добычу нефти на 200-300 тыс. баррелей в «течение нескольких ближайших месяцев», однако, будет это сделано, только «если это потребуется» (цитата по ТАСС).

На фоне ожидания сокращения экспорта нефти Ираном, в начале октября нефть марки Brent превысила $85 за баррель впервые с 3 ноября 2014 года.

В начале ноября США восстановят санкции против иранских нефтяных трейдеров и компаний. Кроме того, вернутся ограничения и на транзакции, совершаемые финансовыми институтами с Центробанком Ирана, и на предоставление услуг иранскому регулятору.

Тогда же начнет действовать и ограничение на предоставление услуг по страхованию, перестрахованию и андеррайтингу (услуги, гарантирующие получение выплат в случае финансовых убытков), а также другие санкции в отношении энергетического сектора страны.