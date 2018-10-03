В Столинском районе внучка и бабушка устроили поножовщину 3.10.2018, 20:13

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Женщины вместе распивали алкогольные напитки, а после возник спор.

В агрогородке Верхний Теребежов Столинского района пьяная женщина порезала ножом свою бабушку.

Как информирует sb.by, происшествие случилось во вторник. Женщины вместе распивали алкогольные напитки, а после возник спор. 32-летняя внучка, которая нигде не работает и живёт с бабушкой, взялась за нож. 71-летнюю пострадавшую отвезли в больницу в Столин.

Возбуждено уголовное дело. Ранения, нанесённые пенсионерке, оценены как тяжкие телесные повреждения. Внучку задержали. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.