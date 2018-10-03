закрыть
3 октября 2018, среда, 21:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Предатель и подонок

4
  • Антон Орехъ, «Эхо Москвы»
  • 3.10.2018, 20:16
  • 2,622

Кремль со Скрипалями и Чепигами загнали в угол, и Путин начинает злиться.

Если бы меня Путин назвал подонком и предателем, у меня бы очень сильно испортилось настроение. Я бы начал осторожнее ходить по улице и оглядываться по сторонам. Впрочем, после таких слов лучше сделаться фаталистом – никакая осторожность тебе уже не поможет.

Такие слова звучат как приговор. Правда, приговор Скрипалю уже был вынесен, он провел в тюрьме несколько лет и был помилован. Я к Скрипалю не испытываю никакой симпатии, но свое наказание он уже отбыл. И вопрос не в том, подонок он или добрый самаритянин, не в том предатель он или патриот, а в том, кто и зачем его отравил? Я не понимаю, что имеет в виду Путин, когда говорит, что скандал вокруг Скрипаля искусственно раздувается. Кем бы он ни был, но отправлять людей в чужую страну и травить там человека – это преступление, и по факту — это теракт.

Допустим, Скрипаль предатель, но его дочь ведь не предатель? Почему отравили ее? До кучи? За компанию? Так получилось, мы не хотели? В этой истории, между прочим, есть труп. Нам, конечно, плевать на каких-то английских бомжей, но погибла женщина, пострадал мужчина — они и близко не имели отношения ни к предательству, ни к разведке, ни к борьбе России с Британией. Их тоже отравили случайно, до кучи, за компанию и в ходе осмотра шпиля Солсберецкого собора.

Представим себе зеркальную ситуацию, что британские спецслужбы посылают в Россию двух агентов и те, где-нибудь в Мытищах травят перешедшего на нашу сторону английского разведчика. Мы тут поднимаем ор, а Тереза Мэй в ответ говорит, что Джон Смит был предателем Британской Родины и подонком, а вы у себя в Москве не раздувайте это дело. Нам надо уже как-то определиться. Либо мы искренне заботимся о жизни и здоровье гражданина России Сергея Скрипаля и требуем допустить к нему наших дипломатов, либо мы говорим, что собаке собачья смерть и чтоб он сдох там и подавился фунтами, полученными за продажу родной страны. Либо мы говорим, что не виноваты и доказываем это, либо честно признаем, что пытались убить этого подонка, потому что не считаем предателей людьми, и будем истреблять их в любой точке мира, даже если наш президент их лично помиловал.

Шума много, эмоций много, а правду сказать никто не хочет. Вранья столько, что вокруг вообще одно вранье. Кремль с этими Скрипалями и Чепигами загнали в угол, и Путин начинает злиться. А когда он злится, то сразу вспоминает свое ленинградское детство и язык подворотни на Лиговке.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич