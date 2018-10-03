Предатель и подонок 4 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

3.10.2018, 20:16

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Кремль со Скрипалями и Чепигами загнали в угол, и Путин начинает злиться.

Если бы меня Путин назвал подонком и предателем, у меня бы очень сильно испортилось настроение. Я бы начал осторожнее ходить по улице и оглядываться по сторонам. Впрочем, после таких слов лучше сделаться фаталистом – никакая осторожность тебе уже не поможет.

Такие слова звучат как приговор. Правда, приговор Скрипалю уже был вынесен, он провел в тюрьме несколько лет и был помилован. Я к Скрипалю не испытываю никакой симпатии, но свое наказание он уже отбыл. И вопрос не в том, подонок он или добрый самаритянин, не в том предатель он или патриот, а в том, кто и зачем его отравил? Я не понимаю, что имеет в виду Путин, когда говорит, что скандал вокруг Скрипаля искусственно раздувается. Кем бы он ни был, но отправлять людей в чужую страну и травить там человека – это преступление, и по факту — это теракт.

Допустим, Скрипаль предатель, но его дочь ведь не предатель? Почему отравили ее? До кучи? За компанию? Так получилось, мы не хотели? В этой истории, между прочим, есть труп. Нам, конечно, плевать на каких-то английских бомжей, но погибла женщина, пострадал мужчина — они и близко не имели отношения ни к предательству, ни к разведке, ни к борьбе России с Британией. Их тоже отравили случайно, до кучи, за компанию и в ходе осмотра шпиля Солсберецкого собора.

Представим себе зеркальную ситуацию, что британские спецслужбы посылают в Россию двух агентов и те, где-нибудь в Мытищах травят перешедшего на нашу сторону английского разведчика. Мы тут поднимаем ор, а Тереза Мэй в ответ говорит, что Джон Смит был предателем Британской Родины и подонком, а вы у себя в Москве не раздувайте это дело. Нам надо уже как-то определиться. Либо мы искренне заботимся о жизни и здоровье гражданина России Сергея Скрипаля и требуем допустить к нему наших дипломатов, либо мы говорим, что собаке собачья смерть и чтоб он сдох там и подавился фунтами, полученными за продажу родной страны. Либо мы говорим, что не виноваты и доказываем это, либо честно признаем, что пытались убить этого подонка, потому что не считаем предателей людьми, и будем истреблять их в любой точке мира, даже если наш президент их лично помиловал.

Шума много, эмоций много, а правду сказать никто не хочет. Вранья столько, что вокруг вообще одно вранье. Кремль с этими Скрипалями и Чепигами загнали в угол, и Путин начинает злиться. А когда он злится, то сразу вспоминает свое ленинградское детство и язык подворотни на Лиговке.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»