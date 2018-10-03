ЕС проведет саммит по Brexit 17 октября
- 3.10.2018, 20:31
Лидеры ЕС соберутся в Брюсселе для обсуждения с Британией возможного соглашения по Brexit.
Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на Reuters.
Президент Европейского совета Дональд Туск назначил рабочий ужин глав государств и правительств ЕС накануне регулярного саммита, который премьер Британии Тереза Мэй также посетит.
Представители ЕС и дипломаты утверждают, что лидеры ЕС надеются согласовать окончательную сделку, на которую Тереза Мэй даст принципиальное согласие. Эта договоренность должна открыть путь к проведению 17-18 ноября особого саммита, который окончательно оформит политическую декларацию о будущих торговых отношениях между ЕС и Британией.
Ранее премьер Британии заявила, что ее страна не боится выхода из ЕС без соглашения.