ЕС проведет саммит по Brexit 17 октября 3.10.2018, 20:31

Лидеры ЕС соберутся в Брюсселе для обсуждения с Британией возможного соглашения по Brexit.

Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на Reuters.

Президент Европейского совета Дональд Туск назначил рабочий ужин глав государств и правительств ЕС накануне регулярного саммита, который премьер Британии Тереза Мэй также посетит.

Представители ЕС и дипломаты утверждают, что лидеры ЕС надеются согласовать окончательную сделку, на которую Тереза Мэй даст принципиальное согласие. Эта договоренность должна открыть путь к проведению 17-18 ноября особого саммита, который окончательно оформит политическую декларацию о будущих торговых отношениях между ЕС и Британией.

Ранее премьер Британии заявила, что ее страна не боится выхода из ЕС без соглашения.