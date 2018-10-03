Турецкие СМИ: Чепига - террорист со стажем 3.10.2018, 20:47

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Турецкие СМИ узнали в полковнике ГРУ Чепиге киллера, убившего чеченского полевого командира Эдельгириева.

В Турции в полковнике ГРУ Анатолии Чепиге (Руслане Боширове), подозреваемому в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля, узнали киллера, который убил чеченского полевого командира Абдулвахида Эдельгириева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Обозреватель", со ссылкой на турецкий ресурс Haber Turk.

Как сообщает информационное агентство, инцидент произошел в Стамбуле в 2015 году.

Чепига якобы участвовал в спецоперации в составе группы из нескольких киллеров под именем Андрей Шолхов.

При этом, комментируя некоторые несоответствия в чертах лица на предоставленных агентством фото, "Каспаров.ру" предусматривает, что причиной является пластическая операция грушника.

"После окончания дипломатической академии и нескольких командировок в Чечню, Чепига в приложение к диплому, скорее всего, получил и свое главное направление места дислокации, где будет задействован его опыт и это, прежде всего, страны Азии и Востока, а к нему и ... соответствующую внешность путем пластической операции", - говорится в материале.