Глава Каталонии пригласил премьера Испании в Барселону поговорить о самоопределении 3.10.2018, 21:03

Ранее глава Каталонии призвал премьера Испании в течение месяца согласовать механизм самоопределения региона.

Глава правительства Каталонии Ким Торра пригласил премьера Испании Педро Санчеса в Барселону чтобы обсудить правительственные предложения по региону и вопрос самоопределения.

Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на El Pais.

"Нам следует поговорить обо всем, о решении, которое поможет разрешить конфликт демократическим путем. Народ Каталонии заслуживает ответа, отличного от того, который он получал до сих пор", - написал Торра в письме Санчесу.

При этом он не уточнил сроки, когда должен произойти такой разговор.

В правительстве Испании заявили, что сейчас не лучшее время для встречи двух политиков.

Ранее глава Каталонии призвал премьера Испании в течение месяца согласовать механизм самоопределения региона, иначе его партия отзовет свою поддержку Санчеса в национальном парламенте.