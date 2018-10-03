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НАТО продолжит помогать Украине в укреплении киберзащиты

  • 3.10.2018, 21:20

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Североатлантический альянс предоставляет Украине практическую помощь в укреплении киберзащиты и продолжит делать это, в том числе через трастовые фонды.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе, передает eurointegration.com.

"НАТО уже помогает Украине в укреплении кибербезопасности и кибервозможностей. Мы делаем это через трастовые фонды, у нас есть трастовый фонд по киберзащите, предоставляя средства и поддержку по внедрению кибербезопасности. Мы также помогаем в защите сетей и инфраструктуры", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что НАТО помогает Украине в создании центра реагирования на киберинциденты, который будет одним из механизмов помощи в преодолении инцидентов или попыток вмешательства или взлома киберсетей.

"И я обещал президенту Порошенко на саммите в июле, что союзники НАТО продолжат свою поддержку, и один из фондов связан как раз с киберзащитой", - отметил генсек.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО усилит свою кибероборона, подключая национальные наступательные кибернетические возможности стран-членов.


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