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В Беларуси введут новые акцизные марки на алкоголь

  • 3.10.2018, 21:30
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Как они выглядят и чем отличаются от старых.

В Беларуси с 29 декабря введут в обращение новые акцизные марки для маркировки алкогольных напитков, сообщают в МНС. Это предусмотрено постановлением Совмина № 697 от 25 сентября 2018 года, передает tut.by.

Новые марки будут использоваться как на ввезенном в Беларусь алкоголе, так и на произведенном в нашей стране и предназначенном для оборота на ее территории.

В МНС уточняют, что акцизные марки в зависимости от способа их нанесения на потребительскую тару изготавливаются как на бумажной основе (наносятся с использованием клея), так и на самоклеящейся.

Постановлением № 697 к аналогичным образцам на бумажной основе добавятся 2 образца акцизной марки на самоклеящейся основе:

образец акцизной марки на самоклеящейся основе форматом 65×16 мм для маркировки коньяков, бренди, коньячных напитков, вин, винных напитков, кальвадоса, разлитых в потребительскую тару емкостью до 0,25 литра включительно, произведенных на территории Беларуси и предназначенных для оборота на ее территории;

образец акцизной марки на самоклеящейся основе форматом 65×16 мм для маркировки водок и ликеро-водочных изделий, разлитых в потребительскую тару емкостью до 0,25 литра включительно, произведенных на территории Беларуси и предназначенных для оборота на ее территории.


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