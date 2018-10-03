Ложь Кремля 2 Алексей Мельников, kasparov.ru

3.10.2018, 21:35

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Алексей Мельников

Какой пример дает стране правящая в РФ группа?

Несменяемый глава России Путин назвал сегодня Скрипаля предателем и подонком: "Он просто подонок, вот и все".

Путин волен иметь любое мнение о Скрипале, но сам он, как и его подчиненные обязаны соблюдать российский закон. Никакой российский закон не дает права Путину, Патрушеву и прочим "официальным лицам" заниматься внесудебными расправами. С "подонками", "предателями" (кстати, выращенными не среди оппозиционной интеллигенции, а в их же путинских спецслужбах) или с кем-то еще. Вот и всё.

Но речь сейчас о другом – как в России не быть предателем и подонком? Какой пример дает стране правящая группа? Вот и всё.

Как стать уважаемым человеком в России? Государственным мужем? Вот и всё?

Путь к достоинству описан ниже.

Окружить себя холуями и холопами. Уничтожить свободу слова. Уничтожить выборы. Засесть во власти на десятилетия. Напасть на соседнюю страну, нарушив свою Конституцию и отнять у нее часть территории. Сделать так, чтобы ближайшие друзья за годы твоего правления стали миллиардерами. Захватить экономику страны, насадив в ней "госкомпании" и "госкорпорации" – поставив на руководство ими своих соратников. Ограбить население своей страны ростом пенсионного возраста, увеличением налогов. Лишить страну перспективы, загнав под санкции Запада. Назначать губернаторами своих охранников. Создать против своего народа жандармерию, посадив на руководство тоже своего охранника. Врать стране и миру во всем.

Это и есть не быть предателем и подонком в России.

Вот и всё.

Алексей Мельников, kasparov.ru