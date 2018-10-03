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Борис Желиба: Новый указ Лукашенко не поможет спасти колхозы

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  • 3.10.2018, 21:45
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Борис Желиба

Экономист – о том, чем обернется попытка правителя провести финансовое «оздоровление» колхозов.

Напомним, правитель Беларуси 2 октября подписал указ № 399, которым в том числе предусмотрена безвозмездная передача акций в собственность руководителя в количестве не более 25% плюс одна акция сельскохозяйственной организации по итогам реализации бизнес-плана по решению диктатора.

Доктор экономических наук, профессор Борис Желиба считает, что, по большому счету, эта мера не поможет спасти колхозы. По мнению эксперта, нужно в корне менять систему экономических отношений на селе.

— Это подтверждает практика ведения сельского хозяйства развитыми странами. Она основывается на частной собственности на землю, которой у нас нет, — объясняет экономист в экспресс-комментарии «Салідарнасці».

Собеседник подчеркивает, что в Беларуси успешных фермеров и хозяйств таких, как «Снов», — единицы. Во многом они добиваются результатов за счет талантливых руководителей.

— Это не новая идея — наделить директоров сельскохозяйственных и промышленных предприятий существенным количеством акций, чтобы они получали дивиденды, и это стимулировало бы их эффективно руководить. В наших реалиях трудно представить, как это будет выглядеть.

Борис Желиба признает, что стимулы есть: дивиденды получают успешные предприятия, которые имеют прибыль. Эксперт ссылается на мировой опыт: нужно, чтобы акциями располагали как можно большее количество работников предприятия.

— В свое время Старовойтов это сделал в колхозе «Рассвет». Он был пионером.

Эксперт констатирует: у наших предприятий эффективность низкая, множество наших акционерных обществ (промышленных и сельскохозяйственных предприятий) годами не платят дивиденды, поскольку не из чего платить.

Собеседник напоминает, что контрольные пакеты акций на крупных предприятиях, таких, как «Нафтан», «Белшина», «Гомсельмаш» находятся в руках государства.

— Какой стимул этим акционерным обществам выплачивать дивиденды? — рассуждает Борис Желиба. — Предприятие должно быть целиком частным, а в числе основных акционеров — не только руководство, но и работники. То есть, надо менять систему экономических отношений — делать частниками, реальными собственниками людей, которые работают на земле.

Но система остается прежней, к сожалению. Собственников нет. Колхозы и совхозы управляются сверху — министерством сельского хозяйства. Система должна быть выстроена так, чтобы все инициативы шли снизу, чтобы хозяйства были самодостаточными и развивались за счет собственных источников. Что говорит статистика — убери государственные дотации — в любых формах (и в налоговых, и в кредитных) — 60 % наших сельхозпредприятий станут убыточными. Указом «президента» не поменяешь зацентрализованную систему — как в сельском хозяйстве, так и в промышленности.


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