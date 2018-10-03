Белоруску с младенцем на границе заставили 40 минут заполнять анкету 12 3.10.2018, 22:03

4,459

Женщину поразило, что из 24 вопросов анкеты половина называет ее дочь «заключенной».

Белоруску с младенцем на границе заставили 40 минут заполнять анкету. Об этой истории на своей странице в Facebook написала Анастасия Шаткевич. Её дочь родилась в Вильнюсе. В Беларусь пришлось ехать для оформления паспорта. В белорусском консульстве для девочки выдали временный документ — свидетельство на возвращение, передает euroradio.fm.

Ехали они на автомобиле: Анастасия, её муж, дочь, которой исполнилось 14 дней со дня рождения, и сестра. В пункте пропуска "Привалка" на белорусско-литовской границе ей предложили пройти в служебное помещение для оформления какого-то документа, а ребёнка оставить в машине. Муж и сестра были у окошка паспортного контроля и не знали, куда повели Анастасию (после им сказали, что нужно заполнить бумаги: пришёл устный приказ). Поскольку дочь сама не могла заполнить "Анкету для граждан РБ, депортированных из-за рубежа или въезжающих по свидетельству на возвращение", её заполняла её мать.

Шаткевич поразило, что из 24 вопросов анкеты половина называет её дочь "заключенной". Там был вопрос о месте отбывания наказания и сроке. Пока женщина заполняла анкету, начальник смены задавал ей вопросы, которые записывал. Среди них было и такое: "Имели ли вы предложения от литовских спецслужб на сотрудничество?». Пока Анастасия заполняла анкету, её дочь плакала в холодном автомобиле. Шаткевич возмущена таким отношением к матери с новорожденной.