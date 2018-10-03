закрыть
4 октября 2018, четверг, 0:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Белоруску с младенцем на границе заставили 40 минут заполнять анкету

12
  • 3.10.2018, 22:03
  • 4,459

Женщину поразило, что из 24 вопросов анкеты половина называет ее дочь «заключенной».

Белоруску с младенцем на границе заставили 40 минут заполнять анкету. Об этой истории на своей странице в Facebook написала Анастасия Шаткевич. Её дочь родилась в Вильнюсе. В Беларусь пришлось ехать для оформления паспорта. В белорусском консульстве для девочки выдали временный документ — свидетельство на возвращение, передает euroradio.fm.

Ехали они на автомобиле: Анастасия, её муж, дочь, которой исполнилось 14 дней со дня рождения, и сестра. В пункте пропуска "Привалка" на белорусско-литовской границе ей предложили пройти в служебное помещение для оформления какого-то документа, а ребёнка оставить в машине. Муж и сестра были у окошка паспортного контроля и не знали, куда повели Анастасию (после им сказали, что нужно заполнить бумаги: пришёл устный приказ). Поскольку дочь сама не могла заполнить "Анкету для граждан РБ, депортированных из-за рубежа или въезжающих по свидетельству на возвращение", её заполняла её мать.

Шаткевич поразило, что из 24 вопросов анкеты половина называет её дочь "заключенной". Там был вопрос о месте отбывания наказания и сроке. Пока женщина заполняла анкету, начальник смены задавал ей вопросы, которые записывал. Среди них было и такое: "Имели ли вы предложения от литовских спецслужб на сотрудничество?». Пока Анастасия заполняла анкету, её дочь плакала в холодном автомобиле. Шаткевич возмущена таким отношением к матери с новорожденной.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич