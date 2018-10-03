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Павла Северинца посадили в изолятор

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  • 3.10.2018, 22:10
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Павел Северинец
Фото: belaruspartisan.org

Политика обвиняют в якобы неподчинении милиции.

3 октября на въезде в ресторан в Куропатах задержали Павла Северинца, члена оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия». Политика увезли в отдел милиции в Боровлянах, а позже доставили в изолятор временного содержания, передает «Белсат».

Павла Северинца обвиняют в якобы неподчинении сотрудникам милиции.

4 октября Северинца будут судить, вероятно, в суде Минского района (Минск, улица Маяковского 119А), сообщает пресс-служба партии «Белорусская христианская демократия».

Куропаты – лес на северо-востоке Минска, место массовых расстрелов в сталинские времена. По разным данным, там были расстреляны от 30 до 250 тысяч человек.


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