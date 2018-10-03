Видеофакт: В Минске штурмом брали подпольное казино 2 3.10.2018, 22:15

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Казино организовали двое жителей столицы.

В Минске подпольное казино взяли штурмом, информирует телеканал СТВ. Его организовали двое жителей столицы. В течение трёх лет они пытались маскировать свой бизнес под спортивные турниры.

Посетителям (а были это, в основном, граждане России) предлагали игру в покер на деньги. Клиентов искали через соцсети.

Владельцы и персонал подпольного казино задержаны, проводятся проверки. Уголовное дело пока не возбуждено.

По оценке милиционеров, доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более 50 тысяч рублей.