Видеофакт: В Минске штурмом брали подпольное казино

Видеофакт: В Минске штурмом брали подпольное казино2
- 3.10.2018, 22:15
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Казино организовали двое жителей столицы.
В Минске подпольное казино взяли штурмом, информирует телеканал СТВ. Его организовали двое жителей столицы. В течение трёх лет они пытались маскировать свой бизнес под спортивные турниры.
Посетителям (а были это, в основном, граждане России) предлагали игру в покер на деньги. Клиентов искали через соцсети.
Владельцы и персонал подпольного казино задержаны, проводятся проверки. Уголовное дело пока не возбуждено.
По оценке милиционеров, доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более 50 тысяч рублей.