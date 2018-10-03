Что происходит в Армении спустя день после массовых протестов 3.10.2018, 22:34

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Накануне несколько тысяч человек из-за сопротивления парламента вышли на протест по призыву премьера.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается провести досрочные парламентские выборы. Этого не хотят большинство фракций парламента. И даже после вчерашних массовых акций протеста в Ереване и переговоров ситуация значительно не прояснилась, пишет «Настоящее время».

Накануне несколько тысяч человек из-за сопротивления парламента вышли на протест по призыву премьера. Сегодня ворота Национального собрания Армении открыты, и люди свободно прогуливаются по территории парламента. Это было распоряжением премьер-министра Пашиняна. До этого он уже успел открыть доступ на территорию президентской резиденции.

После событий 2 октября есть ощущение, что народные избранники стали близки к избирателю как никогда. Но противостояние между премьером и депутатами продолжается. Пашинян заявлял, что сумел договориться с представителями фракций, но депутат Республиканской партии Армен Ашотян заявляет, что какой-либо договоренности по поводу выборов нет.

"Это были не переговоры. Премьер сказал, что пришел всего-навсего оповестить депутатов о своих политических решениях. Это нельзя назвать переговорами. И вчера не могло быть каких-либо договоренностей, потому что оповещение не предполагает договоренностей. Говорить сейчас о договоренностях более чем неуместно", – сказал Ашотян.

Три из четырех фракций армянского парламента не хотят досрочных парламентских выборов в декабре, как на том настаивает премьер. Политики говорят, что не успеют подготовиться к выборам. Никол Пашинян расценивает это как контрреволюцию и попытку не допустить формирования нового парламента.

То, что Никол Пашинян продолжает пользоваться поддержкой народа, стало понятно еще накануне. Через полчаса после призыва премьера перед зданием парламента собрались тысячи его сторонников. Многие приехали из регионов.

Поводом послужил законопроект, который значительно осложняет роспуск Нацсобрания. После двухчасовых переговоров Пашинян вышел к сторонникам и объявил, что удалось достичь предварительной договоренности.

Никол Пашинян уже объявил, что в скором времени подаст в отставку. Он настаивает, что после этого парламент должен выбрать нового премьера в течение двух недель.