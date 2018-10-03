Лига чемпионов: «ПСЖ» разгромил «Црвену Звезду» 3.10.2018, 22:41

Форвард «ПСЖ» Неймар оформил хет-трик.

Московский "Локомотив" уступил "Шальке" в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов — 0:1. В поединке группы "С" "ПСЖ" разгромил "Црвену Звезду" — 6:1. Форвард парижан Неймар оформил хет-трик.

Локомотив Москва (Россия) — Шальке (Германия) — 0:1

Гол: 0:1 — Маккени (88).

Группа "D": Шальке — 4 очка (2 игры), Галатасарай — 3 (1), Порту — 1 (1), Локомотив — 0 (2).

ПСЖ (Франция) — Црвена Звезда (Сербия) — 6:1

Голы: 1:0 — Неймар (20). 2:0 — Неймар (22). 3:0 — Кавани (37). 4:0 — Ди Мария (42). 5:0 — Мбаппе (70). 5:1 — Марин (74). 6:1 — Неймар (81).

Группа "С": ПСЖ — 3 очка (2 игры), Ливерпуль — 3 (1), Наполи — 1 (1), Црвена Звезда — 1 (2).