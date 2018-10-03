Израиль: С-300 в Сирии не способны обнаружить наши истребители 3.10.2018, 22:46

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Фото: AP

Российские ЗРК не ограничивают возможности стелс-самолетов.

Российские зенитно-ракетные комплексы С-300, которые Кремль передал сирийским властям, не в состоянии оказать сколь бы то ни было существенное воздействие на военные самолеты Израиля. Об этом заявил министр регионального сотрудничества Израиля Цачи Ханегби, передает liga.net cо ссылкой на almasdarnews.com.

По его словам, оперативные возможности военно-воздушных сил Израиля таковы, что батареи С-300 не ограничивают их действенность.

"У нас есть стелс-истребители, лучшие самолеты в мире. Эти батареи даже не могут их обнаружить", - отметил Ханегби.

Израильский министр добавил, что Россия давно разместила в Сирии комплексы С-300, поэтому возможности этого оружия уже учтены. Кроме того, сказал он, Израиль продолжит осуществлять свои операции в Сирии.

29 сентября сообщалось, что Россия начала перебрасывать в Сирию зенитно-ракетные комплексы С-300, несмотря на возражения со стороны США и Израиля.

8 сентября над Средиземным морем ракетой ПВО Сирии был сбит российский Ил-20 с 15 военными на борту.