закрыть
4 октября 2018, четверг, 0:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Не жалеют наших денег: ремонт гаража Гомельского облисполкома обойдется в $400 тысяч

  • 3.10.2018, 23:07
Фото: RFE/RL

Гомельский облисполком планирует отремонтировать свой гараж на 35 автомобилей.

Начальная цена тендера - более 400 тысяч долларов, сообщается на официальном сайте государственных тендеров.

Тендер на модернизацию крыши и фасада гаража объявило Гомельское областное управление капитального строительства. Начальная цена тендера - 894821 белорусский рубль. Источник финансирования - местный бюджет. Отремонтировать гараж нужно до марта 2019 года.

В Гомельском областном управлении капитального строительства «Радыё Свабода» не подтвердили и не опровергли, что гараж будет отремонтирован за указанную сумму. «Сейчас как раз идет заседание комиссии по этому вопросу», - сказали в управлении.

Уже ремонтировали облисполком за 465 тысяч долларов

В 2017 году управление проводило тендер на выбор исполнителя для модернизации фасадов и инженерных систем административного здания облисполкома. Стартовая цена была выставлена в размере 860 596,58 белорусского рубля (на то время 465 тысяч долларов).

В 2015 году было отремонтировано крыльцо Гомельского облисполкома. Изначально ремонт крыльца оценивался в миллион долларов. За эти деньги планировалось «уменьшить отвесность крыльца путем устройства подпорных стенок», построить систему отвода дождевой воды, устроить освещение крыльца, систему подогрева. Также были вырублены «старые» деревья и высажены новые - с «ландшафтной подсветки». В итоге за ремонт крыльца отдали 824 тысячи рублей.


популярное за неделю

Мнение

Режим коллективного идиота
Режим коллективного идиота Ирина Халип
Кремлевский список позора
Кремлевский список позора Лилия Шевцова
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца
Cпадзяванне на патрыётаў Айчыны застаецца Сяргей Законнікаў
Непослушный нахлебник — это нонсенс
Непослушный нахлебник — это нонсенс Валерий Карбалевич