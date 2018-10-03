Не жалеют наших денег: ремонт гаража Гомельского облисполкома обойдется в $400 тысяч 3.10.2018, 23:07

Фото: RFE/RL

Гомельский облисполком планирует отремонтировать свой гараж на 35 автомобилей.

Начальная цена тендера - более 400 тысяч долларов, сообщается на официальном сайте государственных тендеров.

Тендер на модернизацию крыши и фасада гаража объявило Гомельское областное управление капитального строительства. Начальная цена тендера - 894821 белорусский рубль. Источник финансирования - местный бюджет. Отремонтировать гараж нужно до марта 2019 года.

В Гомельском областном управлении капитального строительства «Радыё Свабода» не подтвердили и не опровергли, что гараж будет отремонтирован за указанную сумму. «Сейчас как раз идет заседание комиссии по этому вопросу», - сказали в управлении.

Уже ремонтировали облисполком за 465 тысяч долларов

В 2017 году управление проводило тендер на выбор исполнителя для модернизации фасадов и инженерных систем административного здания облисполкома. Стартовая цена была выставлена в размере 860 596,58 белорусского рубля (на то время 465 тысяч долларов).

В 2015 году было отремонтировано крыльцо Гомельского облисполкома. Изначально ремонт крыльца оценивался в миллион долларов. За эти деньги планировалось «уменьшить отвесность крыльца путем устройства подпорных стенок», построить систему отвода дождевой воды, устроить освещение крыльца, систему подогрева. Также были вырублены «старые» деревья и высажены новые - с «ландшафтной подсветки». В итоге за ремонт крыльца отдали 824 тысячи рублей.