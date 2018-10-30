В России затонул док «Адмирала Кузнецова» 14 30.10.2018, 8:06

2,788

Есть пострадавшие.

В Мурманской области (РФ) возле поселка Росляково затонул крупнейший в мире плавучий док ПД-50 - единственный док в России, способный ремонтировать последний авианосец РФ "Адмирал Кузнецов", сообщает "Новая газета".

Во время выхода авианесущего крейсера из дока последний начал тонуть. На палубу "Кузнецова" при этом упал башенный кран. Ведется спасательная операция.

Специалисты говорят, что "Адмирал Кузнецов" не мог выйти из дока, так как на момент аварии производился ремонт днища.

В соцсетях пишут о четырех пострадавших, предположительно рабочих завода. Также сообщается, что у пострадавших отобрали мобильные.

Как уточняет ТАСС, тяжелый авианесущий крейсер проекта 11435 "Адмирал Кузнецов" вошел в состав российского флота в начале 1991 года. Его полное водоизмещение достигает 59,1 тыс. тонн, наибольшая длина - 306 метров. Способен развивать скорость 29 узлов.

Корабль прославился тем, что потерял несколько истребителей в ходе операций. В одном из случаев причиной назвали обрыв аэрофинишера - самолет выкатился за пределы и упал с корабля.

Причиной затопления дока стало внезапное отключение электричества, из-за чего отключились насосы. "Сейчас обстоятельства выглядят так: в ходе операции по спуску "Адмирала Кузнецова" на воду произошел скачок напряжения с берега, из-за этого встали насосы, и произошло нерасчетное погружение дока в воду. Пока не могу сказать, поврежден ли док", - сообщил ТАСС представитель ответственного за ремонт корабля Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.