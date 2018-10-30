Шуневич – Хоккей: 0 – 11 3 Виктор Горбачев

30.10.2018, 8:13

1,183

Фото: ХК "Динамо-Минск"

А может, всей команде в форму НКВД нарядиться?

Поздравляю! От всей души! Поздравляю в кубе! Поздравляю гражданина Шуневича с очередным поражением хоккейной команды Динамо (Минск).

11-ое поражение подряд! И дома! Такого, хоккейные клубы в КХЛ (континентальная хоккейной лиге) еще не видели. И вот, председатель (хорошее название) наблюдательного совета клуба Шуневич (любитель ношения формы НКВД) делает чудо! Праздник поражений под его личным наблюдением. И это уже не позорище, в просто издевательство над народом страны. В первую очередь над любителями хоккея. Куда уходят деньги налогоплательщиков?

Такой …пы я еще не видел. Стабильность и предсказуемость! Другой бы сложил с себя полномочия, но только не "форменный клоун". Не команда, а проходной двор. И да, команда на последнем месте среди всех в КХЛ! Так держать. Хороший подарок в день БРСМ хозяину! Один с девочками веселится, и в это время ему докладывает о провале. Очередном.

А может, всей команде в форму НКВД нарядиться? Смотришь, и победы пойдут. От страха. А самых преданных членов БРСМ в команду направить, вместо БАМа.

Хотя? Пусть и дальше все будет так!

Так держать!

"Героям" хоккея Слава!

Считаем поражения вместе.

Точка.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»