Трамп: Буду счастлив снова сразиться с Клинтон за кресло президента 30.10.2018, 8:27

Фото: EPA/UPG

Глава Белого дома рассказал о планах на следующие президентские выборы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы "очень счастлив", если бы его соперником во время выборов 2020 года стала Хиллари Клинтон.

Он также отметил, что ему нравятся все люди, которые озвучили свои планы принять участие в выборах, передает Fox News.

"Мне нравятся все они. И Клинтон мне тоже нравится. Я был бы очень счастлив вновь сразиться с Хиллари. Мне все они нравятся", - заявил Трамп.

.@POTUS on 2020 contenders: "I don’t see anybody that I wouldn’t enjoy running against."



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Накануне Хиллари Клинтон заявила, что готова допустить возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента в 2020 году, сообщает Recode.

Вначале, отвечая на вопрос про выборы 2020 года, Клинтон заявила, что не планирует свое участие. Тем не менее, она сообщила, что не готова рассуждать об этом до промежуточных выборов в Конгресс 2018 года.

"Ну, я хотела бы быть президентом. И надеюсь, что в январе 2021 года в Овальном кабинете будет представитель Демократической партии. У нас будет много работы. Но я не готова рассуждать о своем выдвижении в президенты в 2020 году до промежуточных выборов в Конгресс в этом году. Я уверена, что сделаю все, чтобы в 2021 году в Белом доме был президент от Демократической партии", - заявила Клинтон.