Абонент velcom в роуминге случайно ушел в минус на $550 30.10.2018, 8:42

Что делать в такой ситуации?

На прошлой неделе журналист Франтишек Вячорка пересек границу. Его смартфон вошел в зону действия роуминга и скачал 200 мегабайт. В результате оператор прислал предупреждение: долг на счету достиг 1171 рубля, пишет tut.by.

Журналист утверждает, что загрузка шла в фоновом режиме. Возможно, ее причиной стал сервис iCloud, который может автоматически синхронизировать файлы на устройствах Apple.

«В настоящее время по ситуации проходит проверка: изучается характер потребленного трафика, запрошены необходимые данные у роуминг-партнеров. По предварительной информации, существенное потребление интернет-трафика обусловлено работой ряда приложений в фоновом режиме, — пояснили в velcom. — При пересечении границы абонент не произвел необходимые настройки смартфона по ограничению передачи данных, что спровоцировало начисления по роуминговым тарифам. По факту завершения интернет-сессии клиент получил SMS-уведомление о значительном увеличении начислений за услугу „Мобильный интернет“, но, учитывая резкое изменение баланса лицевого счета, к моменту получения SMS задолженность уже была значительной».

Если абонент действительно потратил мегабайты неосознанно, начисление могут отменить. К примеру, так было с минчанкой Кристиной, которая по ошибке запустила музыкальный стриминговый онлайн-сервис, находясь в роуминге. Как добиться отмены?

«В случае несогласия абонента с начислениями, в том числе за услуги роуминга, действует единый алгоритм: клиент может обратиться в компанию с описанием ситуации, используя любой удобный способ (звонок в справочно-информационную службу компании, личный кабинет, обратная форма связи на сайте компании, обращение с паспортом в любой фирменный центр продаж и обслуживания velcom), — объясняют представители оператора. — Каждое обращение клиента рассматривается в индивидуальном порядке, проводится проверка, клиенту предоставляется обратная связь».

В velcom дали несколько советов о том, как обезопасить себя от неожиданных расходов на передачу данных в роуминге.

Перед поездкой желательно ознакомиться с тарифами в роуминге и проверить, чтобы приложения работающие в автоматическом режиме, были отключены или переведены в режим работы «по запросу». На приграничной территории Беларуси можно установить ручной выбор сети в меню мобильного телефона, чтобы исключить возможность регистрации телефона в сети зарубежного оператора. Также оператор советует установить приложение «velcom рекомендует» с роуминг-помощником.

Если вы не планируете выходить в интернет в роуминге, лучше отключить передачу данных. Если пользуетесь Wi-Fi, убедитесь, что используете необходимую точку доступа. Некоторые мобильные устройства при ухудшении сигнала Wi-Fi переключаются на сотовые данные, поэтому функции с названием вроде «Умный Wi-Fi» есть смысл отключить. Контролировать свои расходы и остаток средств на балансе можно с помощью USSD-запроса *100#, через приложение «velcom рекомендует» или в «личном кабинете».