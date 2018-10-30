Лукашенко снова предложил раздать всем оружие 45 30.10.2018, 8:59

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Диктатор обратился к «комсомольцам».

Лукашенко на встрече с активом БРСМ, приуроченной к 100-летию ВЛКСМ, рассказал, какие структуры задействует в случае вооруженного конфликта.

Диктатор заявил, что у него часто интересуются, почему он такое внимание уделяет развитию в стране молодежного движения.

«Скажу вам впервые и откровенно то, о чем я говорил в самом узком кругу. Я всегда говорю прагматично: а если завтра с ружьем придется встать на защиту своей Родины? Я как главнокомандующий обойдусь, что ли, только той структурой и системой, которая создана в Вооруженных Силах и милиции? Нет. Нам придется раздать каждому, прежде всего мужику, да и девчонке, оружие, чтобы защитить, ладно, не Родину, себя и свою семью, своих детей», — передает слова Лукашенко его пресс-служба.

«Вдруг, не дай бог, конфликт, война — какие ты структуры задействуешь? Как было в Великую Отечественную войну? Коммунисты, комсомольцы вперед. Потому что была мощная партийная организация, государственная власть в ней была сосредоточена, и молодежная организация. Люди жили, воевали, погибали и принесли нам победу. — Эту структуру в трудную, пусть даже не военную минуту глава государства (не будет меня, будет кто-то другой), правительство смогут задействовать. Это колоссальный резерв, который сегодня создан», — заявил он.