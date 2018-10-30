Эдуард Занковец: В «Динамо» теперь — один в лес, другой по дрова 1 30.10.2018, 9:24

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Эдуард Занковец

Фото: hcbarys.kz

Ситуация в хоккейном клубе никем не контролируется.

Белорусский хоккейный специалист Эдуард Занковец поделился мыслями по поводу проблем минского "Динамо", потерпевшего 11 поражений подряд.

Беседу с Занковцом опубликовала "Народная воля", сообщает pressball.by.

- После одиннадцати поражений подряд столичное "Динамо" не критиковал только ленивый, и, честно говоря, было за что. На ваш взгляд, почему мы видим такой провал команды?

- Потому что вовремя не принимаются правильные решения. Ситуация сейчас такова, что она никем практически не контролируется. Я бы назвал это кризисом, который никто не пытается устранить.

- А кто в первую очередь должен это сделать: руководство клуба, тренер?

- Я же не знаю, как в "Динамо" построена система управления. Но решения должны касаться управления командой. А теперь там — один в лес, другой по дрова.

- Сезон, можно сказать, еще только набирает обороты. "Зубры" еще могут переломить критическую ситуацию, в которую попали?

- Если рассуждать о том, попадет ли команда в плей-офф, то об этом мечтать, наверное, уже не приходится. Чтобы что-то изменить, нужно было принимать решение десять игр назад, так как все эти матчи уже потеряны. И это очень много при той системе набора очков, что существует.

Если же говорить о надежде, что команда воспрянет, покажет приличный хоккей, который придется по вкусу болельщикам, и появится определенная интрига, то здесь не все еще потеряно. Но опять-таки какие-то шаги по выходу из кризиса нужно принимать очень быстро. И от скорости будет зависеть дальнейшая судьба команды.