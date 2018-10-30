Восставший против руководства завода рабочий: И один в поле воин 2 30.10.2018, 10:13

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Конструктор столичного предприятия выиграл суд у своего начальства и официального профсоюза.

Прецедент: конструктор столичного завода «Пеленг» Алесь Астрейко выиграл суд у администрации предприятия и официального профсоюза, сообщает «Белсат».

Против начальства работник запротестовал, когда после выхода из профсоюза его отлучили от удобств коллективного договора. Суд встал на сторону Астрейко.

Он говорит, что не боится дальнейшего давления и увольнения по каким-то причинам, так как решил для себя, что «ситуацию нужно переворачивать с головы на ноги».

«И один в поле воин. Хотя я понимаю, почему многие сидят, как мыши под веником. У нас на предприятии неплохие заработки, кто-то ничего больше не умеет, семьи-дети», – говорит Александр Астрейко.

Подробности – смотрите в видео.