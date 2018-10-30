Алексиевич на Ночи поэтов: Учимся быть белорусами 3 30.10.2018, 10:19

Когда-нибудь дети спросят своих родителей: а где наша Беларусь?

Ночь расстрелянных поэтов второй год подряд прошла в Куропатах вечером 29 октября. В эту ночь в 1937 году был пик расстрелов советами национальной элиты Беларуси, пишет nn.by.

Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич обратилась к участникам Ночи расстрелянных поэтов:

- Несколько столетий наш национальный дух уничтожали самым варварским способам, в особенности в сталинское время — уничтожали элиту: литераторов, ученых, сельскую интеллигенцию. Черные зияющие дыры должны были бы поглотить нас, но вопреки всему мы живы. У нас своя страна, свой язык. Мы живы! Но в образовавшихся пустотах каждый из нас должен взять на себя часть работы исчезнувших. Придет время, и мы пройдем по следам сталинских преступлений и поставим там памятники.

Куропаты — это символ нашей памяти и нашего будущего. Сегодня нам нужные эти опоры, чтобы устоять в глухие темные времена, когда материальность и страх победили дух. Ложь победила правду. Предательство победило чувство национального пути.

В эту ночь на этом месте должны были бы быть сотни тысяч людей, но нас не так много, как хотелось бы — прошлое для многих еще сокрыта во мраке лжи и потребительства. Банальная вещь, когда слышишь от людей в своё оправдание: я, мол, не могу рисковать своей работой, своим успехам, меня система тут же выбросит за борт, а как кормить и учить детей, за что? Но национальный дух нельзя перевести в деньги или карьеру, когда-нибудь дети спросят своих родителей: а где наша Беларусь? Где наше время? Где наша белорусская история?

Я не верю, что человеческая жизнь исчезает бесследно. Здесь нас окружают тени лучших наших предков. Страдание — это также форма знаний. Наши предки, чье дыхание рассеяно здесь, учат нас отличать достоинство от предательства, будущее от прошлого. Тут мы учимся делать выбор - вверх, как люди своей земли, или вниз — в манкуртство.

Но лучшее, что мы можем сказать сегодня — это читать стихи. Я верю, что этот язык слышат и там, вверху, в другом мире…

Учимся быть белорусами.