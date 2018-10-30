В РФ рассказали о повреждениях авианосца «Адмирал Кузнецов» 12 30.10.2018, 10:41

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На палубу с высоты около 15 метров упал строительный кран.

Кран, упавший на палубу авианосца «Адмирал Кузнецов» во время инцидента с плавучим доком ПД-50, повредил его корпус и палубу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Объединенной судостроительной корпорации» Алексея Рахманова, передает РБК.

«На палубу упал кран, с высоты примерно 15 м, понятно, что там есть и повреждения корпуса, и повреждения палубы», — сказал он. При этом Рахманов уточнил, что обрушение произошло на участках, которые не связаны с эксплуатацией «жизненно важного» оборудования крейсера. В настоящий момент ведется оценка ущерба.

Ранее в Центре судоремонта «Звездочка» говорили, что причиной затопления дока стало отключение электроснабжения. При этом источник на судоремонтном заводе сообщал об обрушении кранов.

Инцидент произошел в ночь на 30 октября. При выходе «Адмирала Кузнецова» из плавдока док затонул. В ходе инцидента пострадали четыре человека, один из них в тяжелом состоянии.