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Фотофакт: Рэпер 50 Cent купил 200 билетов на концерт конкурента

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  • 30.10.2018, 10:48

Конкурент выступал в полупустом зале.

50 Cent потроллил рэпера Ja Rule, с которым уже много лет находится в конфликте. Музыкант выкупил 200 билетов на концерт своего неприятеля, чтобы места в переднем ряду оставались пустыми во время его выступления, пишет «Медуза».

После этого 50 Cent продолжил подкалывать Ja Rule в инстаграме постами с отфотошопленными фотографиями грядущего концерта. На одной из них рэпер в одиночестве сидит в переднем ряду. В подписи к своей публикации 50 Cent ехидно нахваливает выступление.


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