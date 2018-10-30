Я скажу вам, как должно быть 6 Антон Орехъ

30.10.2018, 11:02

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Антон Орехъ

Чтобы имена вернулись, а те времена не вернулись больше никогда.

Это должно быть так же, как 9 Мая. Чтобы 29 октября по Тверской шли до Красной площади, чтобы во всех крупных и небольших городах, в поселках, в деревнях шли по своим главным улицам до своих центральных площадей или просто самых важных мест тысячи людей с портретами.

А если нет портретов, то с табличками, на которых будут написаны имена. Если вашу семью обошло горе, пусть это будут портреты или имена чьих-то еще родственников, за которых сегодня некому выйти. По всей стране это будут тысячи имен и портретов, которые сложатся в миллионы.

Слава богу, репрессии унесли меньше жизней, чем война. Но если бы не репрессии, то и в войну погибло бы гораздо меньше. Я против того, чтобы эти портреты делались фабричным способом и раздавались. Но на первых порах можно и так.

Потому что страна должна увидеть не только бесконечный поток людей, несущих портреты героев Великой Отечественной, но и другой поток, в котором понесут портреты людей, которых убили безо всякой войны. Точнее, на войне, которую Сталин и его банда вели с собственным народом, истребляя его как врага.

Мы до сих пор не понимаем и не осознаем этого в полной мере. А многие и вовсе уверены, что ничего там страшного не было, что масштабы преувеличены, а жертвы были оправданы и вообще «время было такое». Мы легко принимаем и оправдываем убийство. И когда мы говорим, что что-то «можем повторить», то подразумеваем, что можем повторить и Большой террор.

Акции, подобные той, что проходят 29 октября у Соловецкого камня на Лубянке и в других местах, нужны не только для того, чтобы вслух прочитать имена погибших, но и чтобы убедиться в том, какими разными были эти люди. Абсолютно всех национальностей, любых возрастов, самых разнообразных профессий.

Вам врут, когда говорят, что расстреливали только зажравшуюся элиту или вычищали недобитых кулаков и дворян. Убивали всех. Убивали без разбору. Убивали и сажали, чтобы выполнить план по посадкам и расстрелам.

Людей выдергивали из мирной жизни, как выдергивают спички, как вытаскивают лотерейные билеты – кому повезет, а кому нет. Наше больное общество никогда не поправится – пока не признает и не осознает, что в течение тридцати с лишним сталинских лет нашей страной правил режим палачей и что это было именно преступление, которому нет никаких оправданий – вообще никаких.

Я надеюсь, что однажды 29 октября станет не только днем, когда несколько тысяч человек стоя прочтут имена репрессированных, но и когда сотни тысяч пройдут по главным улицам. Чтобы имена вернулись, а те времена не вернулись больше никогда.

Антон Орехъ