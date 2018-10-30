Фотофакт: По улицам Барановичей ездил истребитель СУ-27 5 30.10.2018, 11:06

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Самолет следовал в Пинск.

Читатели Intex-press утром 30 октября стали свидетелями необычной ситуации.

Истребитель четвертого поколения разместят в Пинске, в музее военной техники под открытым небом в городском парке культуры и отдыха. Самолет станет первым авиационным экспонатом в пинском музее, сообщается на сайте Пинского горисполкома.

Для транспортировки 15-тонный самолет был частично разобран. От истребителя отстыковали крылья, киль и стабилизаторы. Но даже частично демонтированный, он весит 12 тонн, а габариты создают проблемы при транспортировке. Сообщается, что длина перемещаемого СУ-27П составляет 21,9 м, высота без киля – 4,1 м, ширина по фюзеляжу с демонтированными съемными частями крыла – 6,2 м.

Планируется, что к вечеру 30 октября истребитель доставят в Пинск, где во время перевозки по городу будет ограничено движение.