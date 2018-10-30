Павел Климкин: Россия и Беларусь ведут общие «черные списки» 1 30.10.2018, 11:37

Павел Климкин

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Перед поездкой в Беларусь украинские журналисты предупреждают МИД и просят помощи.

Поездка в Беларусь не является потенциально опасной для каждого из граждан Украины, однако они должны учитывать риски, сообщает "Европейская правда".

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время выступления во Львове.

"Недавно я рассказал польской газете Rzeczpospolita о потенциальной опасности пребывания в Беларуси. Хотя белорусский МИД меня раскритиковал, но я четко аргументирую свою позицию и подчеркиваю, что в стране действуют российские спецслужбы. Белорусские и российские спецслужбы ведут общий черный список граждан других государств", - пояснил он.

Министр напомнил, что в Беларуси уже имели место случаи похищения украинских граждан, в частности задержания журналистов.

"Украинские журналисты перед поездкой туда предупреждают МИД и предварительно просят помощи. Задерживают даже деятелей искусств, в частности такой случай был и с Сергеем Жаданом", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.