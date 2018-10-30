В Стамбуле открыли аэропорт, который станет крупнейшим в мире
- 30.10.2018, 11:42
Аэропорт сможет обслуживать до 90 миллионов пассажиров в год.
В турецком Стамбуле президент Реджеп Эрдоган открыл первую часть третьего аэропорта Стамбула, который станет крупнейшим в мире.
По словам Эрдогана, после открытия первого этапа Аэропорт Стамбула сможет обслуживать до 90 миллионов пассажиров в год, сообщает «Новое время»
«С реализацией всех этапов проекта этот показатель повыситься до 150 миллионов, а при необходимости будет доведен до 200 миллионов пассажиров», - сказал он.
Все этапы Аэропорта Стамбула будут задействованы до 2028 года. В ближайшие десять лет аэропорт продолжит расширяться.
Общая площадь территории аэропорта составит 76,5 миллиона квадратных метров.