Видеохит: Ящерица танцует под песню «What Is Love» 30.10.2018, 11:47

Ящерица Тед Купер имеет все шансы стать новой звездой YouTube.

Ящерка по имени Тед Купер имеет все шансы стать новой звездой YouTube, потому что так динамично отрывается под трек What Is Love, что вы не заметите, как начнёте пританцовывать ей в такт. И пока видео с пресмыкающимся только набирает обороты, многие уже пророчат ему успех не меньше, чем знаменитому танцу, исполненному Джимом Керри в 90-х, пишет medialeaks.ru.

Пользователь YouTube Джозеф Паннулло публикует видео со своим забавным питомцем — бородатым драконом по имени Тед Купер.

Судя по первому видео с ящеркой, появилась она у Джозефа в конце мая. Хозяин не знает пол питомца, зато уже выяснил, что бородатые драконы любят, когда их гладят только в одну сторону. Как говорит Джозеф, ящерицы не признают хозяина, как, например, собаки, но им нравится, когда человек подходит к террариуму.

И если на самом первом видео Тед не очень энергичен, того же самого не скажешь о последнем ролике с его участием на канале хозяина. Купер так зажигательно отплясывает под известный трек What Is Love поп-исполнителя Haddaway, что невольно хочется повторить за ним.

Если вернуться немного назад, то можно вспомнить, что подобный танец в 90-х танцевал Джим Керри. Ещё тогда он снимал пародию на известную композицию.

А вот Тед выбрал более комфортные условия, удобно расположившись в уютной ванне на руке своего хозяина. Он нетерпением ждёт, когда сможет отжечь под хит, поэтому начинает двигаться ещё до начала песни. Но как только слышит знакомую мелодию, мгновенно начинает двигаться в такт.

Да, все мы помним оригинал с Джимом Керри, но ведь это было так давно, что у этого очаровательного пресмыкающегося есть все шансы стать вирусным.