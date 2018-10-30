Трамп поручил подготовить доклад о нарушении Россией ядерного соглашения 30.10.2018, 12:29

Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

Это от открывает возможность для введения новых санкций против Кремля.

Президент США Дональд Трамп дал поручение ряду ведомств подготовить доклад по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для Конгресса США.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Делегирую государственному секретарю во взаимодействии с главой Минфина, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки полномочия представить Конгрессу доклад, необходимый в соответствии с разделом 1244 Закона о защите национальной обороны за 2019 финансовый год", - говорится в поручении Трампа.

В упомянутом разделе говорится о нарушении договора Россией, предусмотрена также возможность дополнительных санкций за это.

Трамп 20 октября заявил о намерении выйти из договора из-за его несоблюдения со стороны РФ.

России придется принимать меры военно-технического характера в случае выхода США из договора, заявили в МИД РФ. Москва говорит, что разрыв договора сделает мир опаснее.