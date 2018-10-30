Появилось видео затопления дока с «Адмиралом Кузнецовым» 5 30.10.2018, 12:50

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Фото: ТАСС

Единственный в России авианосец получил серьезные повреждения.

В Сети появилось первое видео из Мурманской области РФ, где в результате аварии затонул плавучий ремонтный док со скандально известным авианосным крейсером «Адмирал Кузнецов», сообщает nv.ua.

Обнародованные кадры были сняты ночью, и оценить масштабы происшествия сложно, однако, по данным СМИ, в результате инцидента единственный в России авианосец получил серьезные повреждения.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 октября в Мурманске затонул плавучий док. Авария произошла при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

В результате происшествия четверо рабочих получили переохлаждение в воде, еще один пропал без вести.

Согласно предварительным данным, авария произошла из-за падения двух башенных кранов, а причиной затопления плавдока стали перебои в электроснабжении.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» - крупнейший корабль Военно-морского флота России. Он «прославился» после участия в военной операции в Сирии в конце 2016-го начале 2017 года. За этот период крейсер потерял по техническим причинам два истребителя.

Позже, из-за неспособности взлететь с палубы корабля, все самолеты с борта авианосца были переброшены на сушу.