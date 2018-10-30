Представьте себе: власти перестали поддерживать БРСМ 17 Семен Печенко, «Солидарность»

30.10.2018, 12:53

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Картина вырисовывается крайне непатриотичная.

Плюс вместо многочасовых пафосных речей на встрече с активом «богатенького союза молодежи» в прессе появляется сухое заявление о том, что с 1 января 2019 года государство прекращает финансировать из бюджета эту организацию. Ни копейки больше, не говоря уже о миллионах долларов ежегодно. Полная самоокупаемость, как и обещали.

Кроме того, с нового 2019-го комсомольцам нужно полностью оплачивать аренду занимаемых помещений, а кабинеты в исполкомах нужно и вовсе освободить. И никаких льгот — теперь платим по полной, к примеру, как ТБМ.

Никаких больше рекрутирований в школах, лицеях, колледжах и университетах. Никаких визитов в воинские части с целью намекнуть, что без членства в «самой массовой» молодежной организации будущего дембеля не возьмут служить на контракт.

У молодых вожаков больше нет гарантий для карьерного роста — даже в райисполком не возьмут, как раньше, сколько не организуй конкурсов «Властелин села».

С другой стороны, оказавшиеся в свободном плавании молодые патриоты больше не обязаны участвовать в досрочном голосовании, ходить в нелепых костюмах на официозных праздниках, пилить бревна у посольств временно недружественных стран, а на уборку Куропат теперь можно идти исключительно по зову совести.

Представили себе последствия такого шага? Лично у меня картина вырисовывается крайне непатриотичная. А у вас?

Семен Печенко, «Солидарность»