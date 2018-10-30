Томас Мор со своей утопией отдыхает 17 30.10.2018, 13:01

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Лукашенко сам не знает, куда мы пришли.

Об этом заявил на primus.by руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико, комментируя слова Лукашенко, заявившего, что правительство должно заниматься «черной работой»:

- Вот ходят они, бумажками «шлепают», а тут хренотень пошла кругом. Дожди пошли, картошки собрали мало, а зерна вообще в два раза меньше. А зачем Лукашенко правительство? Они у него должны бегать. Cкажем, раз - поехал на рыбокомплекс, рыбку подержал. Раз - поехал на мост смотреть. Это уровень нашего правительства.

Вы видели эти проекты? Я, как наивный человек, раньше их читал. В 90-х они придумали программу развития и принесли ее Лукашенко. А вы ведь знаете, что он за человек. Ему никакая программа не нужна. Он сам себе программа.

А программы там были, Боже мой. Тысячу долларов зарплата, ВВП в два раза увеличить, добиться завоевания околоземных территорий. Томас Мор со своей «Утопией» отдыхает. Бедный, забитый монах, у него даже компьютера не было, а у нас распечатки. Один бюджет чего стоит.

А вы видели эти госпроекты? Читаешь - 20-я cтраница, 30-я страница, знаете, у меня на 20-й странице появляется чувство, которое испытывает беременная женщина. Чувство тошноты.

Ну, поставили они Сергея Румаса премьер-министром. Что изменилось? Знаете, я бы заменил чиновников от Минфина роботами, чтобы они говорили: «Здравствуйте», а вторая фраза: «Денег нет, держитесь».

Что такое для Лукашенко премьер-министр, если бы он хотел, он бы менял каждую неделю, было бы 50 премьеров, только по новогодним праздникам бы их не менял, чтобы не суетиться. Была бы ротация. Председатель райисполкома становится премьером и наоборот. А никто бы и не запомнил. Вот она фундаментальность, мы двадцать пять лет говорим-говорим, а тут опять слова о навозе.

Я наблюдаю в словах Лукашенко «андропизм». У Андропова были слова, от которых ученые-обществоведы притихли и забоялись. Он тогда еще не был у власти, только к ней приходил. Тогда он сказал: «Мы не знаем общество, которое мы построили». А люди защищали докторские, кандидатские, получали инфаркты, инсульты, перепечатывали, издавали книги. Выверяли каждую фразу: при социализме товар перестает быть товаром. А Юрий Владимирович Андропов сказал, что мы сами не знаем то общество, которое мы построили. Так и Лукашенко. Он не знает, от какого общества и куда мы пришли. Охлократия, или что это.

Знаете, еще Ленин писал, что мелкое товарное производство рождает капитализм. Советую «окруженцам» и самому Лукашенко, может даже на своем сайте написать: давайте идти ленинским путем. Особенно, когда был НЭП, золотой рубль и Есенин говорил, что в Париже и Берлине советские рубли принимают с большей охотой, чем немецкие марки.