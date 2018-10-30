«Люди спрашивали – не показывают ли «Лебединое озеро» по телевизору» 7 30.10.2018, 13:06

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Фото: «Наша Ніва»

Девять лет назад над проспектом Независимости были вывешены 100 бело-красно-белых флагов.

Традиция вывешивания национальных флагов над улицами и зданиями белорусских городов появилась сразу после решения Лукашенко о возвращении советской символики. Бело-красно-белые флаги закрепляли на крышах многоэтажек, линиях электропередач, осветительных мачтах и в других труднодоступных местах. Иногда для того, чтобы снять их властям приходилось задействовать спецтехнику и обесточивать целые кварталы, пишет телеграм-канал «Баста».

Одна из самых эффектных акций по вывешиванию бело-красно-белых флагов прошла девять лет назад, 29 октября 2009 года. Ее провели активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь». Вечером, в час пик на участке проспекта Независимости от Парка Челюскинцев до станции метро «Восток» появились ровно сто национальных флагов. Они были закреплены на каждом осветительном столбе с обеих сторон главной магистрали Минска.

Появление флагов вызвало настоящий ажиотаж. Прохожие стали снимать их фотоаппаратами и мобильными телефонами. На проспект прибыли сотрудники милиции и ОМОНа, которым был дан приказ немедленно найти тех, кто вывесил флаги в центре города при постоянно патрулирующих милиционерах. Задержать смогли лишь несколько активистов и двух фотокорреспондентов.

Беспрецедентную акцию по массовому вывешиванию запрещенной национальной символики активисты «Европейской Беларуси» приурочили к годовщине первой демонстрации белорусской оппозиции, прошедшей, кстати, ровно тридцать лет назад, 30 октября 1988 года. Именно тогда, впервые после долгого перерыва был поднят бело-красно-белый флаг на массовом мероприятии.

«Настоящим сюрпризом для нас была реакция людей, - вспоминает один из участников акции. - Для многих было настоящим шоком увидеть такое количество флагов одновременно в сердце столицы диктатуры, которая последовательно преследовала тех, кто выходил с ними на улицы. Пассажиры «сотки», проезжавшей после акции по проспекту, на полном серьезе допускали, что власть уже сменилась, звонили родным, друзьям, спрашивали, что по телевизору говорят, не показывают ли «Лебединое озеро». Никто не мог поверить, что режим так прокололся и допустил столь массовое появление бело-красно-белых флагов на главном проспекте города. Мы также убедились в том, что, несмотря на усилия государственной пропаганды, подавляющее большинство минчан помнит о настоящих символах нашей страны и c радостью встретит тот день, когда они вновь станут государственными».