Нидерланды станут финансовым центром ЕС 30.10.2018, 13:21

На европейских рынках капитала наблюдается смещение «центра тяжести».

Нидерланды станут новым финансовым центром ЕС после выхода из блока Великобритании.

Об этом заявило агентство финансовых рынков Нидерландов (AFM) в понедельник, пишет EUobserver.

"На европейских рынках капитала наблюдается незаметное смещение", - заявила AFM на фоне того, как банки переезжают из Лондона во Франкфурт и Париж, а распорядители активов - в Дублин и Люксембург.

Компания XTX, торгующая акциями и облигациями, сообщила, что ее хабом в ЕС будет Париж.

Великобритания должна выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года, однако переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях выхода все еще продолжаются.