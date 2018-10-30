Нидерланды станут финансовым центром ЕС
- 30.10.2018, 13:21
На европейских рынках капитала наблюдается смещение «центра тяжести».
Нидерланды станут новым финансовым центром ЕС после выхода из блока Великобритании.
Об этом заявило агентство финансовых рынков Нидерландов (AFM) в понедельник, пишет EUobserver.
"На европейских рынках капитала наблюдается незаметное смещение", - заявила AFM на фоне того, как банки переезжают из Лондона во Франкфурт и Париж, а распорядители активов - в Дублин и Люксембург.
Компания XTX, торгующая акциями и облигациями, сообщила, что ее хабом в ЕС будет Париж.
Великобритания должна выйти из Евросоюза 29 марта 2019 года, однако переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях выхода все еще продолжаются.