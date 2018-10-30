Видеофакт: В Бресте водители устроили драку практически на глазах у ГАИ 1 30.10.2018, 13:23

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Автомобилист не поделил улицу с водителем такси.

Инцидент произошел в Бресте около 19:20 26 октября. В районе Вульковского кольца водитель белого авто остановился на пешеходном переходе, перегородив дорогу автомобилю такси. Затем он вышел из машины, подошел к такси и, предположительно, нанес удар водителю такси. Реакция последовала незамедлительно, сообщает onliner.by.

Завязалась потасовка, оба водителя оказались на земле. Вскоре на месте оказались сотрудники ГАИ, однако пока неизвестно, вызвал ли их кто-то, или инспекторы просто проезжали мимо.

Видео, снятое камерой наблюдения, опубликовано на YouTube-канале «WikiLink Интернет-Провайдер».