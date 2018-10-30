Доллар продолжает дорожать на торгах в Минске

Доллар продолжает дорожать на торгах в Минске1
- 30.10.2018, 14:01
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На валютных торгах 30 октября белорусский рубль снизился к американской валюте и российскому рублю.
Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар стал дороже на Br0,0029 и составляет Br2,1178 (29 октября - Br2,1149 за $1).
Евро подешевел на Br0,0004 до Br2,409 (29 октября - Br2,4094 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0067 до Br3,2213 за 100 российских рублей (29 октября - Br3,2146 за 100 российских рублей).