Доллар продолжает дорожать на торгах в Минске 1 30.10.2018, 14:01

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На валютных торгах 30 октября белорусский рубль снизился к американской валюте и российскому рублю.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0029 и составляет Br2,1178 (29 октября - Br2,1149 за $1).

Евро подешевел на Br0,0004 до Br2,409 (29 октября - Br2,4094 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0067 до Br3,2213 за 100 российских рублей (29 октября - Br3,2146 за 100 российских рублей).