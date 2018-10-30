Сеть удивила оптическая иллюзия с котом 6 30.10.2018, 14:07

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Кошка превратилась в ворону благодаря удивительной оптической иллюзии.

Эту фотографию некоторые пользователи интернета посчитали пугающей, хотя Роберт Магуайр, изначально разместивший её в Twitter, всего лишь хотел всех удивить, пишет 120.su.

Роберт написал, что эта фотография вороны очень интересна тем, что на самом деле на снимке кошка. И верно — животное повернуло голову, так что один его глаз ушёл в тень, а ухо «превратилось» в клюв.

Неизвестно, принадлежит ли эта превратившаяся в ворону кошка самому Роберту, но зрители и впрямь очень заинтересовались такой причудливой иллюзией. Некоторые и вовсе сравнили её с классической иллюзией «кролика-утки».