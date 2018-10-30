закрыть
30 октября 2018, вторник, 16:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Сеть удивила оптическая иллюзия с котом

6
  • 30.10.2018, 14:07
  • 2,610

Кошка превратилась в ворону благодаря удивительной оптической иллюзии.

Эту фотографию некоторые пользователи интернета посчитали пугающей, хотя Роберт Магуайр, изначально разместивший её в Twitter, всего лишь хотел всех удивить, пишет 120.su.

Роберт написал, что эта фотография вороны очень интересна тем, что на самом деле на снимке кошка. И верно — животное повернуло голову, так что один его глаз ушёл в тень, а ухо «превратилось» в клюв.

Неизвестно, принадлежит ли эта превратившаяся в ворону кошка самому Роберту, но зрители и впрямь очень заинтересовались такой причудливой иллюзией. Некоторые и вовсе сравнили её с классической иллюзией «кролика-утки».


популярное за неделю

Мнение

Все в наших руках
Все в наших руках Максим Винярский
Вечная шайба в свои ворота
Вечная шайба в свои ворота Владимир Халип
Пир в мавзолее
Пир в мавзолее Ирина Халип
Политические небылицы Путина
Политические небылицы Путина Виталий Портников