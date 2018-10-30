Журналист - судье: Вы на зарплате сидите, на нашей шее 4 30.10.2018, 14:12

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Перед началом суда над независимыми журналистами в Бресте

Судилище над журналистами в Бресте.

Сразу трех независимых журналистов судили сегодня в Бресте. Суд Ленинского района рассматривал административные дела журналистов «Белсата» Александра Левчука и Миланы Харитоновой, а также журналиста «Радыё Рацыя» Евгения Скребца, сообщает правозащитный центр «Весна».

Александр Левчук и Милана Харитонова 4 октября брали интервью у известного брестского блогера Сергея Петрухина и у противника строительства аккумуляторного завода в Бресте Григория Астапука, а позже разместили материал на телеканале «Белсат». Их обвиняют по статье 22.9 КоАП ( "незаконное изготовление и распространение продукции СМИ").

За процессом наблюдал правозащитник Владимир Величкин.

В суде Левчук заявил отвод свидетелем милиционерам, так как во время ознакомления с материалами дела не видел их фамилий в документах. Он считает дело сфабрикованным.

Левчук отказывается отвечать на вопросы, ссылается на 27 статью Конституции.

"Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы - вы на зарплате сидите, на нашей шее" - говорит он.

Свидетель поясняет, что перед входом в здание суда Левчук и Харитонова брали интервью у Петрухина. Имеется запись с видеорегистратора. Судья Елена Карпова просматривает видеозапись.

Судебное заседание совпало с днем рождения Евгения Скребца, поэтому присутствующие поздравили именинника с Днем рождения, угостили журналиста тортиком и конфетами.

Выяснилось, что свидетели со стороны милиции не выполнили распоряжение судьи и не оставили зал суда. Журналисты требуют от суда наказать милиционеров.

Левчук также объяснил суду, что действует соответственно Конституции, которая гарантирует свободу слова. Журналисты-фрилансеры будут требовать введения санкций за ущемление этого права.

Выносится постановление - штраф в размере 50 базовых величин, либо 1 225 рублей. Милану Харитонову также наказали штрафом за нарушение ч. 2 статьи 22.9 в размере 30 базовых величин.

Евгений Скребец ходатайствовал о вызове на процесс свидетелей и о приобщении к материалам дела распечатки материала, указанного в протоколе.

Свидетель - директор библиотеки Светлана Городецкая.

Из протокола: "27 сентября в городской библиотеке выполнял функции иностранного журналиста, чем нарушил законодательство, брал интервью, фотографировал граффити".

Скребец говорил, что информацию передавал в Белорусский информационный центр.

Свидетель рассказывает суду, что после лекции в библиотеке, Скребец беседовал с Чайчицем и записывал беседу на диктофон. О чем молодой человек говорил с Чайчицем она не знает, Видимо он хотел зафиксировать интересные моменты истории.

"В средствах массовой информации много статей, но судят только меня, повестки, протоколы, все это преследование независимых журналистов, которым отказывают в аккредитации, это какое-то гибридное правосудие", - заявляет журналист.

Судья Елена Карпова выносит постановление о привлечении Скребца к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 базовых величин.