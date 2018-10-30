Cколько потерь нанес «Адмирал Кузнецов» России 6 30.10.2018, 14:19

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Российский авианосец превратился в настоящее посмешище.

В сети продолжают высмеивать новую аварию, причиной которой стал единственный в России авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", пишет UAportal.

В частности, вспомнили, что до этого он был причиной еще ряда чрезвычайных происшествий.

Как известно, в конце 2016 года "Адмирал Кузнецов" отправился в Средиземное море для маневров у берегов Сирии, - это ознаменовалось сразу рядом инцидентов.

Так, 14 ноября российский истребитель МиГ-29 разбился при подлете к авианосцу во время выполнения учебного полета, а уже в начале декабря во время выполнения боевой задачи самолет Су-33 из-за обрыва троса не смог совершить посадку и выкатился за пределы палубы.

А тем временем "Кузя" вновь зарусофобил. На счету этого фашиста теперь:



- Два утопленных Су-33 и один Миг-29.



- Плавучий док ПД-50 (один из самых больших в мире и единственный в РФ, способный его ремонтировать).



- А также куча денег российских налогоплательщиков 😆 pic.twitter.com/xFvypNOrXa — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 30 октября 2018 г.

В ночь на 30 октября во время выхода "Кузнецова" из плавучего дока ПД-50 из-за перепада напряжения выключились насосы, появился крен, и док пошел под воду, - он был одним из наибольших в мире и единственный в России, который мог принять на ремонт этот авианосец.

Кроме того, сам авианосец из-за падения крана на него получил дыру в палубе размером 4 на 5 метров.

"Как раз пролезет Як-38 с вертикальным взлетом, если оторвать ему крылья и хвост", "Вставят в нее ракету и назовут его ракетоносцем", "Скажут, дыру просверлили американцы", "Нужно брать на вооружение башенные краны - эффективное оружие против авианосцев", "Это уже серьезно, туда могут пролезть солдаты НАТО", - прокомментировали ситуацию в сети.