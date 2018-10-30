закрыть
30 октября 2018, вторник, 16:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Банкам предложили проспонсировать «Купалье» на родине Лукашенко

7
  • 30.10.2018, 14:22
  • 2,501
Фото: tut.by

На раздумье дан месяц.

Коммерческие банки получили письмо от Нацбанка с предложением выделить средства на празднование «Купалья» («Александрия собирает друзей») на родине Александра Лукашенко. На раздумье дан месяц, следует из обращения регулятора, пишет tut.by.

Первый фестиваль состоялся в агрогородке Александрия Шкловского района в 2010 году. Тогда Лукашенко пообещал землякам сделать праздник традиционным и популярным.

Финансирование праздника осуществляется как за счет бюджетных средств, так и с привлечением безвозмездной (спонсорской) помощи юридических лиц, говорится в письме Нацбанка.

На сей раз оргкомитет по подготовке и проведению фестиваля предложил Национальному банку оказать содействие в работе по привлечению спонсорских средств банков «в целях изыскания дополнительных источников финансирования» «Купалья».

Регулятор просит банки рассмотреть возможность оказания спонсорской помощи на проведение праздника «Александрия собирает друзей» в 2019 году и до 1 декабря 2018 года информировать о принятом решении.


популярное за неделю

Мнение

Все в наших руках
Все в наших руках Максим Винярский
Вечная шайба в свои ворота
Вечная шайба в свои ворота Владимир Халип
Пир в мавзолее
Пир в мавзолее Ирина Халип
Политические небылицы Путина
Политические небылицы Путина Виталий Портников