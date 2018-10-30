Банкам предложили проспонсировать «Купалье» на родине Лукашенко 7 30.10.2018, 14:22

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Фото: tut.by

На раздумье дан месяц.

Коммерческие банки получили письмо от Нацбанка с предложением выделить средства на празднование «Купалья» («Александрия собирает друзей») на родине Александра Лукашенко. На раздумье дан месяц, следует из обращения регулятора, пишет tut.by.

Первый фестиваль состоялся в агрогородке Александрия Шкловского района в 2010 году. Тогда Лукашенко пообещал землякам сделать праздник традиционным и популярным.

Финансирование праздника осуществляется как за счет бюджетных средств, так и с привлечением безвозмездной (спонсорской) помощи юридических лиц, говорится в письме Нацбанка.

На сей раз оргкомитет по подготовке и проведению фестиваля предложил Национальному банку оказать содействие в работе по привлечению спонсорских средств банков «в целях изыскания дополнительных источников финансирования» «Купалья».

Регулятор просит банки рассмотреть возможность оказания спонсорской помощи на проведение праздника «Александрия собирает друзей» в 2019 году и до 1 декабря 2018 года информировать о принятом решении.