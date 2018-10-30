Трамп намерен отменить гражданство по праву рождения 30.10.2018, 14:28

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Президент США считает, что может внести соответствующую поправку единоличным указом.

Президент Дональд Трамп собирается отменить законодательное правило, позволяющее детям мигрантов, которые родились на территории США, автоматически получать американское гражданство. Об этом глава Белого дома заявил в интервью изданию Axios, сообщает "Радио Свобода".

Американский лидер считает, что может внести соответствующую поправку единоличным указом. Позиция Трампа противоречит расхожему мнению о том, что это возможно сделать только через внесение изменений в Конституцию. Издание назвало готовящееся решение Трампа "спорным шагом", который неизбежно столкнется с юридическими проблемами.

Согласно ныне действующему законодательству, все дети, родившиеся в США и на принадлежащих Америке территориях, получают американское гражданство по праву рождения, за исключением детей дипломатического персонала. Критики этого правила указывают, что иностранцы зачастую злоупотребляют этой нормой и специально едут рожать ребенка в США для получения им гражданства.

В беседе с Axios Трамп назвал такую ситуацию неприемлемой и указал, что Америка является единственной страной мира с подобными условиями приобретения гражданства.