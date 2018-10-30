Минчане - чиновникам: Они вообще читают, о чем им пишут? 2 30.10.2018, 14:36

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Жители столицы из уплотняемого квартала пожаловались в три ведомства на архитектора проекта.

Похоже, некоторые чиновники в совершенстве овладели искусством отвечать на обращения граждан без ответа, пишет onliner.by.

Не так давно на письмо-пустышку жаловались жители деревень, поневоле ставшие заложниками зловонных иловых прудов. Теперь настала очередь минчан с проспекта Независимости, которые летом узнали, что в их закольцованном тихом дворе хотят построить некий реабилитационный центр. Об этом конфликте СМИ подробно рассказывали в течение нескольких месяцев. Жители дворов возле метро «Академия наук» были настроены решительно и при последнем нашем разговоре поведали, что будут пытаться добиться отстранения от должности архитектора, которая разрабатывала ПДП.

— То, что в проекте есть существенные недоработки и ошибки, уже очевидно, — рассказывала в августе местная жительница. — Это поняли не только мы, жильцы, но и признали чиновники. В таком случае встает вопрос о компетенции специалистов, в частности главного архитектора проекта, которые работали над этим ПДП. Соответствует ли вообще человек занимаемой должности, если выносит на общественное обсуждение (официальную процедуру, влекущую за собой последствия для жителей домов) такой, мягко говоря, сырой продукт… И меня, и вас, и любого другого человека уволили бы, если бы он допустил такие ошибки в своей работе. Почему тогда архитектору это должно сходить с рук.

Минуло время, и от горожан пришли такие новости.

— Решение призвать к ответу архитектора проекта до сих пор кажется нам верным. Однако, по всей видимости, чиновники не разделяют мнения народа, — описывает, как разворачивались события, Владимир. — Понимая, что само ничего делаться не будет, мы начали сбор подписей под коллективным письмом. Не спеша, за несколько недель собрали 33 или 34 оригинальные подписи. Обращения отправили в Мингорисполком, Комитет архитектуры и градостроительства, «Минскградо». Заказные письма в эти организации ушли еще 21 сентября. Содержание писем (с небольшими вариациями в зависимости от адресата) было следующим:

«С 09.07.2018 по 02.08.2018 администрация Первомайского района проводила общественное обсуждение проекта застройки территории в границах проспекта Независимости — улицы Сурганова — Ботанического сада. Презентация проекта состоялась 11.07.2018 в актовом зале администрации Первомайского района. Главным архитектором проекта выступила сотрудник УП „Минскградо“ Ирина Обухович.

По результатам рассмотрения проекта комиссией было решено отправить проект на доработку. В протоколе заседания зафиксировано: „Отклонить проект с направлением на доработку в части исправления технических ошибок; отражения актуальной информации по санитарно-защитным зонам и санитарным разрывам от всех источников воздействия; при планировании уменьшения СЗЗ указать перечень мероприятий по снижению электромагнитного, акустического и иных воздействий; пересмотреть необходимость размещения планируемых объектов с указанием их параметров“.

Более подробно ознакомиться с ошибками, которые допустила главный архитектор проекта Обухович И. М, можно в приложении 1 на 11 листах. Считаем, что специалист, который допускает такое количество ошибок при работе, не соответствует занимаемой должности.

Компетентность главного архитектора Обухович под вопросом. Неграмотный проект не только угрожает здоровью и безопасности жителей, если он будет воплощен, но и дискредитирует органы власти в глазах горожан. Просим отстранить Обухович И. М. от занимаемой должности и поручить разработку проекта квалифицированному специалисту, который знает строительные нормы, ориентируется в документации и может грамотно составить проект. Оптимальным решением, на наш взгляд, является увольнение Обухович И. М. из УП „Минскградо“ за несоответствие занимаемой должности».

Также в письмах мы указали, что на реализацию этого проекта понадобится потратить колоссальные средства из бюджета, а пользоваться благами за счет денег, собранных с народа, в итоге будет частный бизнес. Первым «отписался» Мингорисполком: из ведомства пришла бумага, что запрос перенаправлен на рассмотрение в Комитет архитектуры и градостроительства. Примерно через месяц пришла отписка и из Комитета: получив обращение, где конкретно называлась фамилия специалиста и ставилась под сомнение ее компетентность, исполнители умудрились написать вообще непонятно о чем.

Помимо вступительной воды, нам указали, что проект доработали с учетом мнения местных жителей. «Нарушений законодательства в области градостроительной деятельности при разработке ПДП не выявлено», хотя двумя месяцами ранее комиссия пришла к выводу, что проект надо отклонить с отправлением на доработку, так как ошибки допущены очень серьезные.

Но самое главное, что в этом ответе фамилия Обухович вообще не фигурирует, а ведь именно о ее компетентности и соответствии занимаемой должности поднимался вопрос. Эти люди вообще читают, что им пишут, или отвечают всем по какому-то единому шаблону?

Примечательно, что из «Минскградо», где и работает архитектор Обухович, ответ так и не пришел, хотя минуло больше месяца с момента отправки письма. А это уже прямое нарушение Закона об обращениях граждан и юридических лиц. Придется жаловаться на бездействие в прокуратуру.