Стало известно, какой будет погода в последний день октября 30.10.2018, 14:48

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Прогноз погоды на ближайшие три дня.

31 октября погоду Беларуси в основном будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы, днем по юго-западу республики скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сообщает Гидромет.

Ожидается: ночью облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем по северо-востоку республики кратковременные дожди. В отдельных районах страны туман. Ветер юго-восточный, южный: ночью порывистый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, по северо-востоку +3..+6°С, максимальная - в середине дня от +8°С по северо-востоку до +18°С по юго-западу республики. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

1 ноября территория Беларуси будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная - днем +12..+18°С, по северо-востоку +10..+11°С.

2 ноября ночью сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, утром и днем ожидается смещение малоактивного фронтального раздела через территорию страны. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. Ветер юго-восточный, южный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+10°С, максимальная - днем +8..+15°С, по юго-западу до +17°С.