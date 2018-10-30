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Все в наших руках

  • Максим Винярский
  • 30.10.2018, 15:09
  • 1,354
Максим Винярский
Фото: «Радыё Свабода»

Отсутствие разрешения оккупационной администрации нам помешать что-либо сделать не может.

Несколько интересных и полезных наблюдений после вчерашних акций памяти расстрелянных поэтов:

Первое. Почти всегда, когда мы наступаем, они (КГБ, МВД, просто представители властей) закрываются, уходят, прячутся. Такое происходит, когда они понимают, что решимость с нашей стороны – абсолютная. Так случилось и в их логове, на центральном проспекте столицы, и в Куропатах.

Второе. Технические сложности, как отсутствия разрешения оккупационной администрации или плохой погоды нам помешать что-либо сделать не могут. А это значит, все в наших руках. Говорите и вас услышат. Боритесь и победите.

И последнее. БРСМ не откликнулся на предложение в честь столетия комсомола вспомнить о незаконно репрессированных своих предшественниках, вместо этого бравурно, но фальшиво празднуют, не вспоминая даже о собственных расстрелянных лидерах, не то что об остальных. Но этого ведь всерьез никто и не ожидал, не так ли?

Максим Винярский, «Фейсбук»


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