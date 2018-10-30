Все в наших руках
- Максим Винярский
- 30.10.2018, 15:09
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Отсутствие разрешения оккупационной администрации нам помешать что-либо сделать не может.
Несколько интересных и полезных наблюдений после вчерашних акций памяти расстрелянных поэтов:
Первое. Почти всегда, когда мы наступаем, они (КГБ, МВД, просто представители властей) закрываются, уходят, прячутся. Такое происходит, когда они понимают, что решимость с нашей стороны – абсолютная. Так случилось и в их логове, на центральном проспекте столицы, и в Куропатах.
Второе. Технические сложности, как отсутствия разрешения оккупационной администрации или плохой погоды нам помешать что-либо сделать не могут. А это значит, все в наших руках. Говорите и вас услышат. Боритесь и победите.
И последнее. БРСМ не откликнулся на предложение в честь столетия комсомола вспомнить о незаконно репрессированных своих предшественниках, вместо этого бравурно, но фальшиво празднуют, не вспоминая даже о собственных расстрелянных лидерах, не то что об остальных. Но этого ведь всерьез никто и не ожидал, не так ли?
Максим Винярский, «Фейсбук»